Encontrar el pulso creativo en estos tiempos. Hermosa revolución. Te saludo desde la incertidumbre... pero con asombro, bienvenido caos también, ¿por qué no?, convivimos con él en nuestras propias naves mentales... no seamos "pacatos" 😁 traigámoslo a la presencia para verlo. Cualquier hecho creativo comienza desde ahí. Levantar la voluntad para percibir y decidir en claridad. Aportar desde tu coordenada G.A (Granito de Arena). Levantar la presencia sobre el mundo de las ideas para que se alojen orgánicamente en ti. Siempre para crear y transformar. Qué mejor revolución! -------------------‐------------------------------------------------ *Find the creative pulse in these times. Beautiful revolution I greet you from uncertainty ... but with astonishment, welcome chaos too, why not?, We live with it in our own mental ships ... let's not be "pacatos" (conservatives) 😁 let's bring it to the presence to see it. Any creative event starts from there. Raise the will to perceive and decide clearly. Contribute from your own place. Raise the presence on the world of ideas so that they stay organically in you. Always to create and transform. What a better revolution!