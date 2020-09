El éxito de la serie estadounidense “Mi Bella Genio” tuvo en sus protagonistas un elemento fundamental. Barbara Eden y Larry Hagman divirtieron a millones de televidentes durante los cinco años que estuvo al aire el programa, estrenado hace 55 años: el 18 de septiembre de 1965.

“Mi Bella Genio” todavía se transmite y la historia de amor entre Jeannie y el Mayor Nelson sigue atrayendo fanáticos. Detrás de la química especial entre ellos hay algunos secretos, que la propia Barbara Eden acaba de revelar en una entrevista para USA Today.

Gracias a Sidney Sheldon, el famoso productor de Hollywood, se convirtió en la genio que un capitán de la Fuerza Armada de los Estados Unidos liberó accidentalmente de una botella donde estuvo por dos mil años.

“Mi Bella Genio” morena y embarazada

La actriz, de 89 años, reveló que descartó ser escogida para el papel que la hizo famosa por una razón particular: ser rubia. Cuando supo de las audiciones se percató que “todas eran morenas y todas eran ganadoras de concursos de belleza, lo que significaba que medían casi dos metros de altura”.

Por ello, “pensé, ‘Oh, bueno. Eso no es para mí’, y lo olvidé”. Sin embargo, su agente le envió el guión y ella le advirtió: “¿Estás seguro de que saben cómo me veo? Porque soy una rubia bajita y ciertamente no soy del tipo de Oriente Medio”.

Finalmente, fue tras una reunión con Sheldon cuando ganó el papel. Entonces otro “contratiempo” hizo a Barbara Eden dudar sobre su participación en “Mi Bella Genio”. El mismo día que se vendió el piloto, su médico la llamó para decirle que estaba embarazada.

Pero la reacción del productor general sorprendió a la actriz: “Estaba sonriendo de oreja a oreja”. En diciembre de 1964 se grabó el piloto y aceleraron la grabación de los primeros 13 episodios. Eden dio a luz el 29 de agosto de 1965.

Las adicciones del Mayor Nelson

Larry Hagman fue el encargado de darle vida al “maestro” de Jeannie. El actor, fallecido en 2012, batalló contra el exceso de consumo del alcohol y drogas desde joven.

“Era tan talentoso y tan dulce conmigo. Era su propio peor enemigo. Tenía problemas”, comentó Eden. “Fue una alegría y un desafío”, admitió.

En 2001, salió la autobiografía titulada del actor, llamada “Hello Darlin: Tall (and Absolutely True) Tales About My Life”. Allí compartió su experiencia con drogas como el LSD y la marihuana.

A CNN, confesó que cuando interpretaba otro de sus papeles más famosos de su carrera, JR Ewing en “Dallas”, desayunaba tomando champán y juego de naranja. Al día, tomaba cinco botellas.