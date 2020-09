Desde hace algunos días la fotografía de un hombre se ha hecho viral por redes sociales. Se trata de Phil Claudio Gonzales, un argentino a quien los internautas han bautizado como "El Chavo del 8 metalero".

Gonzales se dedica hace años a la música metal, pero su repentina fama le llegó por parecerse a Roberto Gómez Bolaños. Si no fuera por su pelo largo y flequillo, muchos dicen que se trataría de un doble exacto de "Chespirito".

Además de sus actividades musicales Gonzales se dedica a comercializar poleras de distintas bandas icónicas como Pink Floyd, AC/DC, Guns N' Roses, Deep Purple, entre otras.

A pesar de las bromas, el protagonista de los memes se ha tomado toda esta situación con humor y así lo ha hecho saber a través de su cuenta de Facebook.

"No se cansaron todavia?? Hay muchas mas eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", declaró Phil Claudio Gonzales.

Sin duda el caso del "Chavo del 8 metalero" es una referencia más al aprecio que por años ha generado la serie de televisión mexicana en millones de personas alrededor del mundo.

Revisa algunos de los memes del "Chavo metalero"

Psicólogo: El chavo del ocho metalero, no existe...



El chavo del ocho metalero: pic.twitter.com/OHrKfR5xL8 — Álvarez Adolfo (desde 🏡) 🗯 (@PakinAlvarez) September 24, 2020

