El pasado 31 de agosto se cumplieron 23 años de la muerte de la princesa Diana de Gales, una de las figuras de la realeza británica más querida alrededor del mundo hasta la actualidad.

También conocida como Lady Di, quien fuera la esposa del príncipe Carlos perdió la vida en un accidente automovilístico en París, cuando tenía 36 años.

Al momento de morir, sus hijos, los príncipes William y Harry, tenían tan solo 15 y 12 años, respectivamente.

El doloroso recuerdo de William

A más de dos décadas del fallecimiento de su madre y pese a ser unos niños en esa época, los herederos al trono británico recordaron cómo fue la última vez que hablaron con ella, a través de una llamada telefónica el mismo día de su deceso.

Al respecto, William compartió su dolor por lo apático que fue en aquella llamada señalando que “Harry y yo teníamos una prisa desesperada por decir ‘adiós’, ‘hasta luego’... Si hubiera sabido lo que iba a suceder, no habría sido tan indiferente al respecto”.

“Esa llamada telefónica se me quedó bastante grabada en mi mente”, agregó William en el documental “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” (Diana, nuestra madre: Su vida y legado).

El arrepentimiento de Harry

Harry también tuvo palabras para esa última conversación con su madre, quien después de su paso por París regresaría a Inglaterra para acompañar a sus hijos en el inicio de clases de ese año.

“Realmente no puedo recordar lo que dije, pero todo lo que recuerdo es, ya sabes, arrepentirme por el resto de mi vida sobre cómo fue esa llamada. Si hubiera sabido que era la última vez que iba a hablar con mi madre... las cosas que le habría dicho”, explicó Harry.

“Mirando hacia atrás ahora, es increíblemente difícil. Tengo que lidiar con eso por el resto de mi vida. Sin saber que sería la última vez que hablaría con mi madre, cuán diferente habría sido esa conversación si hubiera tenido el más mínimo indicio de que su vida iba a ser arrebatada esa noche”, concluyó el príncipe, según consigna la revista Glamour.

