¿Qué pasó?

A casi 40 años del crimen, el asesino de John Lennon volvió a pedir disculpas por lo ocurrido, pero esta vez estaban dirigidas a la viuda del músico, Yoko Ono.

Se trata de Mark Chapman, el hombre que acabó con la vida de uno de los fundadores de la icónica banda de Los Beatles.

¿Qué dijo?

Durante una audiencia en la que se le denegó por undécima vez la libertad condicional, el sujeto explicó sus motivaciones para cometer el asesinato.

"Lo asesiné, porque él era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón. Yo buscaba en gran, gran, gran medida la gloria para mí. Muy egoísta", relató, según la transcripción de su testimonio que publicó la justicia estadounidense.

"Merezco cero, nada. En aquel entonces merecía la pena de muerte. Cuando planeas intencionalmente asesinar a alguien, sabes que está mal y lo haces por ti, eso es una pena de muerte ahí mismo", agregó.

La muerte de Lennon

El 8 de diciembre de 1980, los noticieros de Estados Unidos informaban sobre la tragedia: "John Lennon, de Los Beatles, está muerto".

Los hechos ocurrieron cuando el cantante y Yoko Ono volvían a su departamento en el Upper West Side de Manhattan. Chapman ejecutó cinco disparos, de los cuales cuatro impactaron en el cuerpo del músico.

En los días posteriores al asesinato, el sujeto reveló el diálogo que mantuvo con Lennon segundos antes de arrebatarle la vida.

"Le dije: '¿John, me firmarías mi album?'. Él me dijo 'claro'. Luego me pregunta '¿eso es todo?'. Ahí sentí que él sabía, en su subconsciente, que estaba mirando a los ojos de su asesino", relató Mark.

"No tendría ninguna queja"

El edificio donde ocurrió el crimen se ha convertido en un lugar de homenaje para el ex Beatle, al que llegan seguidores de la banda de todo el mundo.

Mientras que en el mismo estado, en el Centro Penitenciario de Wende, Mark Champan reconoce que “no tendría ninguna queja” si deciden dejarlo en prisión por el resto de su vida, porque sabe que por más disculpas que pida, siempre será el asesino de John Lennon.