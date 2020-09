En los últimos días se viralizó a través de Instagram un video que muestra distintos momentos televisivos con comentarios o comportamientos machistas hacia algunas famosas y cómo éstas se habían defendido.

Una de las que aparece es Denise Rosenthal, quien con 19 años participó de un programa de La Red. Ahí le preguntan cuál es su fantasía sexual, a lo que ella prefiere no responder. Sin embargo, la psiquiatra María Luisa Cordero (conocida como Doctora Cordero) la cuestiona con que "vaya al grano" y dice a viva voz "mírala, está que muestra el poto", por la ropa que llevaba la cantante.

Cordero continuó hostigándola por su vestimenta e incluso dice "eso se llama doble estándar, 'a mí que no me hagan nada' pero mírala". Denise se defiende diciéndole en su cara que "no tiene nada que ver una cosa con la otra, la ropa no representa nada de lo que quiero decir", para luego agregar "tiene que tolerar mi vestimenta".

Reacciones

El video realizado por la revista Muy Vesta ha generado cientos de reacciones condenando la actitud tanto de Cordero como de otras que aparecen en el video, mientras que la actitud de Denise, como también la de Vesta Lugg, Wilma González o Yazmín Vásquez, generaron aplausos, ya que supieron defenderse en momentos en que fueron enjuiciadas en TV.

Denise Rosenthal además se refirió al hecho que ocurrió hace casi 10 años y agradecidó el cariño recibido. "Me siento un poco más contenida cuando los leo, mucha gente comprendió la profunda angustia que sentí en ese momento", escribió.

La cantante además relató cómo vivió ese episodio. "Recuerdo cuando llegué a mi casa luego de ese día, lloré de impotencia, de frustración. Pensé que había hecho algo malo. Yo fui invitada a ese programa a cantar, a hablar sobre mi trabajo: NO a participar de esta conversación que fue absolutamente incómoda".

Me siento un poco más contenida cuando los leo, mucha gente comprendió la profunda angustia que sentí en ese momento. Gracias por sus mensajitos. Creo q esa angustia solo transformo mi vulnerabilidad en fuerza, resistencia y resiliencia, con la motivación de generar los cambios pic.twitter.com/VPiQ4iTO07 — Denise Rosenthal (@NissRosenthal) September 24, 2020

"Me sentí muy sola en ese momento exacto, nadie en el panel dijo nada y, a los 19 años, sencillamente no quería hablar sobre mis "fantasías sexuales", y punto, creo que ni siquiera sé cuáles son hasta el día de hoy. Mi sexualidad es mía y yo decido con quien o no compartirla", agregó.

La artista finalizó diciendo que "hoy espero que las reglas del juego realmente cambien y que dejemos de normalizar este tipo de pensamientos retrógados y nefastos. Admiro la fortaleza de todas las mujeres que aparecen acá, las banco".