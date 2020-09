Se aproxima un nuevo mes y con ello estrenos de series y películas en Netflix, plataforma que este miércoles dio a conocer lo nuevo que dispondrá en su catálogo a partir del 1 de octubre el cual este mes contará con varias producciones originales.

Una de ellas es "Distanciamiento social" que se realizó en plena pandemia y bajo la dirección de Jenji Kohan (Orange is the new black). "Serie de antología tragicómica filmada en confinamiento que expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia", dice la sinopsis de la producción que se estrena el 15 de octubre.

Otra de las producciones originales es "El juicio de los 7 de Chicago" y y "Alguien tiene que morir", la nueva serie donde participa Ester Expósito (Élite).

El catálogo además sumará un clásico como las seis entregas de la saga de "Rocky", además de otras destacadas como "Dunquerque" y "Apocalypse Now".

Revisa aquí todas las series y películas que llegan en octubre:

Emily en París (2/10/2020)

Alguien tiene que morir (16/10/2020)

Gambito de reina (23/10/2020)

Distanciamiento social (15/10/2020)







Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020)

La maldición de Bly Manor (9/10/2020)

The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020)

Oktoberfest: Cerveza y sangre (1/10/2020)

Grand Army (16/10/2020)

Buenos días, Verônica (1/10/2020)

Hacia el lago (7/10/2020)

La universidad para sordos (9/10/2020)

La Revolución (16/10/2020)

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

Song Exploder (2/10/2020)

Suburra: Sangre sobre Roma: Temporada 3 (30/10/2020)

Tú, yo y ella: Temporada 5 (22/10/2020)

Remodelaciones de ensueño (16/10/2020)

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 (21/10/2020)

En movimiento (23/10/2020)

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1/10/2020)

Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

Arrow: Temporada 8 (27/10/2020)

Películas

El juicio de los 7 de Chicago (16/10/2020)

Rebeca (21/10/2020)

Más allá de la Luna (23/10/2020)

Amor de calendario (28/10/2020)

El Halloween de Hubie (7/10/2020)

Su casa (30/10/2020)

Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

Rapera a los 40 (9/10/2020)

Ahí te encargo (2/10/2020)

Vampires vs. the Bronx (2/10/2020)

Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020)

Olotre (2/10/2020)

Creed: Corazón de campeón (23/10/2020)

Dunkerque (12/10/2020)

Apocalipsis ahora: Redux (23/10/2020)

Blade Runner 2049 (1/10/2020)

Rocky (23/10/2020)

Saga completa de Rocky (1 a la 6)

Creed II: Defendiendo el legado (23/10/2020)

No me las toquen (28/10/2020)

Batman: El caballero de la noche (1/10/2020)

Bridget Jones: Al borde de la razón (23/10/2020)

Kick-Ass (23/10/2020)

