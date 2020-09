En el centro de la pelea entre José Luis Rodríguez, “El Puma”, y sus hijas mayores destaca un nombre: Lila Morillo. La exesposa del cantante venezolano, quien es una estrella en su país, convirtió su divorcio en una cantera inagotable de éxitos musicales.

Las polémicas declaraciones de “El Puma” sobre Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo tuvieron una primera respuesta de la diva venezolana. A través de sus redes sociales, la exesposa del cantante no pierde oportunidad para contar su “verdad”.

Allí, recordó una entrevista con la mexicana Verónica Castro, en su programa “La Movida”, transmitido en 1991. Cinco años antes, el 1 de julio de 1986, la famosa pareja formalizó su divorcio en un tribunal de Caracas, Venezuela.

“¡Te abrí las puertas y sabía que eras una persona especial! Estaba frente a mí “La Chaparrita de Oro” @vrocastroficial? ¡Eras nuestra invitada y fue tan genuina la inmediata conexión que te quedaste con nosotros en casa varios días!”, reveló Lila Morillo en su Instagram.

Las confesiones de la ex de “El Puma”

Durante la entrevista, Verónica Castro le preguntó si ambos habían sido fieles durante su matrimonio de 20 años, “Yo soy una mujer fiel, soy de mi pareja. No soy de bonche, me gusta el matrimonio. Cuando amo, soy fiel”, respondió sobre ella.

Pero también cree que José Luis Rodríguez no la engañó: “Yo pienso, yo creo que él fue fiel, porque me demostró que me amaba”. Aunque “sí hubo cosas que me hirieron y nos separaron”, dice.

“Él fue cambiando, me fue apartando. Yo llegué a ser un mueble. De repente no compartía nada conmigo, entonces pasó el tiempo y ni siquiera conversaba”, aseguró en el programa de televisión.

Más tarde, confesó a Verónica Castro: “Amaba tanto a ese hombre, más a que a mi vida. Estaba a punto de dar mi vida por él si fuera posible”.