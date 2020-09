Un emotivo momento se vivió durante la primera jornada de la campaña "Vamos Chilenos" este viernes 18 de septiembre y estuvo protagonizado por el doctor Sebastián Ugarte y Alejandra Silva, una esforzada chilena que lidera un comedor solidario para más de 100 personas donde entrega desayuno, almuerzo y cena.

Ella junto a otras mujeres crearon el grupo de tejedoras solidarias y quisieron crear la bandera más grande de Chile "para unirnos como país". Así crearon miles de frazadas y como sorpresa, la noche de este viernes quisieron entregar la primera manta a una persona muy especial.

"La primera frazada es para un héroe, a una persona que nos representa a todos: El doctor Sebastián Ugarte", anunció.

El profesional de la salud recibió el regalo y no ocultó su emoción. "No me salen las palabras, recibo este presente a nombre de miles de trabajadores de la salud en Chile que le han puesto el pecho a las balas y han estado al frente para parar esta pandemia y recordando a un gran hombre, a Juan Carlos Carvajal que murió en esta lucha", expresó en referencia a su colega y amigo que murió en junio pasado.

¿Cómo hacer tu aporte a la campaña?

Distintos bancos nacionales han habilitado enlaces especiales para quienes quieran realizar un aporte monetario a la campaña. Cabe destacar que no es necesario ser cliente de las instituciones bancarias para donar, pues también se puede realizar vía Webpay.

Estos son los bancos habilitados con acceso para clientes y no clientes:

¿Cuáles son los datos para realizar una transferencia a la campaña?

También existe la posibilidad de realizar una transferencia electrónica directa a la campaña, por lo que se han liberado los datos para hacerlo.

Rut: 53.334.573-5.

Número de cuenta: 2020

Banco de Chile

Nombre destinatario: Fundación Conecta Mayor

Alias: VAMOS CHILENOS

mail: Miaporte@vamoschilenos.cl

