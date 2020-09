View this post on Instagram

Fue un verdadero honor para mi presentar al Vice Presidente Joe Biden esta noche. El es un gran líder quien ha demostrado su respeto y admiración por la comunidad latina y por Puerto Rico durante muchos años. Es hora que tengamos a un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos, que reconozca lo valiosa que es nuestra contribución a este país y que promueva la unión y la aceptación. Boricua, regístrate hoy para votar a través de voyavotar.com o Iwillvote.com. #votebidenharris