"Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”, ha sido el nombre con el que la joven modelo de 29 años de edad, Emily Ratajkowski, reveló para la sección The Cut, de New York Magazine, una de las historias más delicadas de su vida: El abuso sexual al que fue sometida por parte de un fotógrafo.

En el crudo relato, Ratajkowski contó que el hecho ocurrió en mayo de 2012, durante una sesión de fotos hecha por el fotógrafo Jonathan Leder. Se trataba de una producción no remunerada en Nueva York para una revista llamada Darius.

"Mi agente me dijo que debería comprar un boleto de autobús desde Penn Station hasta Catskills, donde un fotógrafo llamado Jonathan Leder me recogería y me reembolsaría el pasaje. Haríamos la sesión en Woodstock, para una revista artística de la que nunca había oído hablar y pasaría la noche en su casa”, relató la modelo que aclaraba: “Esto era algo que la industria llama editorial no remunerado, lo que significa que se imprimiría en la revista y la ‘exposición’ sería mi recompensa”, continuó.

Los “borrosos” recuerdos de un abuso

Emily comenzó describiendo la escena previa al shooting, donde posó primero en ropa interior y luego completamente desnuda."En el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se disoció”.

Según el relato de la modelo, la maquilladora que estaba presente en la sesión se retiró a su habitación y los dejó completamente solos. Aunque la modelo no recuerda haber besado al hombre, ya que aseguró tener los recuerdos “un poco borrosos”, reveló lo que ocurrió más adelante.

Foto AFP

"Sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí. Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde entonces. Realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras”, reveló.

La también influencer finaliza indicando que que se fue a dormir y a la mañana siguiente tomó un tren hasta su casa.

Palabras de Jonathan Leder

Tras la denuncia, el diario inglés Daily Mail informó que el fotógrafo aseguró que las afirmaciones de la joven eran “totalmente falsas”.

En sus declaraciones, aprovechó para minimizar lo ocurrido, argumentó que se trataba de una táctica de prensa y publicidad, implementada por la modelo de 29 años.

Esta no es la primera vez que Jonathan Leder se refiere a la modelo que lo acusa y a las fotografías íntimas que le tomó. De hecho, en febrero de 2017, el fotógrafo hizo una entrevista con Highsnobiety en la que compartió detalles de esa sesión.

Foto Reuters Jonathan Leder

En la entrevista, mencionó que Ratajkowski era “una de las modelos más cómodas con las que había trabajado en términos de su cuerpo (...) No era tímida ni cohibida de ninguna manera".

"Decir que le gustaba estar desnuda es quedarse corto. No sé si le dio poder, o disfrutó de la atención, pero puedo decir que de las aproximadamente 100 Polaroid que filmamos esas dos noches, solo en un puñado tiene ropa puesta”, reveló.

El caso se mantiene en tensión e investigación y la modelo busca quitarle los derechos de estas fotos al fotógrafo, quien además las ha hecho públicas en las plataformas digitales.