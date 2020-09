View this post on Instagram

What 1st day of Kindergarden 2020 looks like. Not ideal, but feeling very grateful for our teachers and fellow parents safety protocols and efforts to adjust during such challenging times. And awfully proud of my big girl 🙌🏽 💕 Primer día de Kinder de la personita mas importante de vida. Orgullosa es poco. También muy agradecida de los esfuerzos de sanidad y precaución tomados por nuestra escuela y el pequeño grupo de padres con quien comparto esta aventura. Vamos 2020!