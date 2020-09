La conductora del matinal de Mega, Diana Bolocco, tiene al igual que muchos famosos, un programa que realiza a través de Instagram donde entrevista a diferentes personalidades de la televisión, en compañía de su amigo Martín Cárcamo, llamado "Pijama Party".

Ya han entrevistado a una serie de conocidos personajes de la pantalla chica, siendo Betsy Camino la última convocada del reciente programa, en donde habló abiertamente de diferentes temas, como su experiencia siendo cubana en Chile, sus trabajos en televisión, el reinado de Viña, entre otros.

También se dio el tiempo de hablar de maternidad, en donde dio una respuesta que sacó risas, sobre todo a la conductora del Mucho Gusto.

"¡Qué cosa más rica!"

"¿Es un objetivo ser mamá en algún momento? ¿Más adelante tal vez?", consultó Bolocco. Frente a eso, la cubana contestó: "Más adelante, yo creo".

Luego, ahondó en los motivos de esta respuesta: "¿Es que tú sabes qué Diana? Yo me miro al espejo, y esto trato de decirlo con mucha humildad, pero... Yo miro y digo 'Betsy Camino, ¡qué cosa más rica!'", provocando risas en la animadora, que reafirmó su parecer.

"¿Te puedo decir algo? Yo también te miro y digo '¡Betsy Camino qué cosa más rica!'. Te pasaste", le confesó Bolocco, quien aprovechó de consultarle si esta decisión tiene que ver con que su cuerpo cambiará durante la gestación del bebé.

Ante eso, Camino comentó que "miedo no tengo. Pero lo que pasa es que estoy tan feliz, que es de verdad, nunca me había saboreado tanto yo misma. Que tú te mires y que tú dices 'qué lindos mis labios, que rica mi piel, mira esto'. No sé, como tú mismo vacilarte".

"Es lo mejor que he escuchado en mis 15 años de carrera", cerró Diana Bolocco, elogiando la postura actual que tiene la cubana frente a la maternidad.