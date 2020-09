Los fanáticos de los videojuegos ya tienen la posibilidad de disfrutar de forma gratuita de dos títulos de PlayStation durante el mes de septiembre.

Para acceder a estos juegos se debe estar suscrito al servicio PlayStation Plus de Sony, el cual entrega distintas novedades y ofertas a través de una suscripción pagada.

¡Descarga YA los #JuegosDelMes de #PSPlus de SEPTIEMBRE! 🎮 Equípate y salta a la batalla con #PUBG ¿Conseguirás ser el último superviviente? 💪 Y disfruta de los mejores combates con #StreetFighterV 👉 https://t.co/OesZGkvZkH pic.twitter.com/JGu67Zevd7 — PlayStation Plus ES (@PSPlusES) September 1, 2020

El primero de estos juegos liberados durante septiembre es Street Fighter 5, el reconocido juego de peleas de Capcom, que ya prepara una nueva temporada con personajes inéditos y otras novedades.

En este título se suman nuevos modos de juego, escenarios, luchadores y contenido gratuito y de pago.

“Los jugadores de PlayStation Plus podrán disfrutar de la Arcade Edition que, además de los modos arcade, combate de equipo y combate adicional, incluye el modo online”, indicó la plataforma de Sony.

El segundo título gratuito es PlayerUnknown’s Battleground, conocido también como PUBG, el cual fue lanzado para PlayStation 4 en 2018.

Este juego se basa en el fenómeno de los battle royale, un género que ha logrado mucho éxito y ha fomentado el nacimiento de otros afamados títulos, como Fortnite, Apex Legends, Hyper Scape y Call of Duty: Warzone, entre otros.

Acerca de las modalidades que ofrece, se indica que es “un juego de acción multijugador que enfrenta a 100 jugadores entre sí. Una vez abierto el paracaídas, el usuario deberá explorar el entorno en busca de suministros que le permitan sobrevivir y acabar con el enemigo”.

Los títulos gratis, sin embargo, no son solo para los suscriptores de PlayStation Plus, ya que los usuarios del servicio Xbox Live Gold también tendrán acceso a videojuegos liberados durante septiembre.

Protecting NY in Tom Clancy’s The Division, pointing AND clicking in The Book of Unwritten Rules 2, bringing color to a drab world in de Blob 2, and saving the world in Armed and Dangerous. It's gonna be a busy month! https://t.co/YoTDIeJDDu