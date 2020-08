Miguel Bosé ha estado en la palestra durante las últimas semanas y no precisamente por su música. El artista español ha utilizado sus redes sociales para difundir información falsa sobre del coronavirus, cuestionando las medidas de prevención.

A través de su perfil apoyó a la distancia (vive en México) la manifestación contra el uso de las mascarillas que se celebró el pasado 16 de agosto en la Plaza de Colón, Madrid, al que acudieron más de 2 mil personas.

"Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo). Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica", dijo en un video.

Sin embargo, días después se dio una "voltereta" en su discurso indicando que "se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente".

Misteriosa desaparición

Desde que el intérprete de "Morena mía" comenzó a difundir datos calificados de fake news, plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han ido alertando de "información parcialmente falsa" en los perfiles del artista. Incluso, él mismo aseguró que fue baneado durante una semana de Twitter, tiempo en el que no pudo publicar contenido.

Ahora tras la larga polémica por sus mensaje, Bosé vuelve a hacer noticia, pero esta vez porque todas sus cuentas en redes sociales han desaparecido. Hasta ahora se desconoce si fue una decisión del artista, de las plataformas o bien un hackeo.

"Esta cuenta no existe", "esta página no está disponible", "este contenido no está disponible en este momento", se lee tanto en Twitter, Instagram y Facebook al buscar las distintas cuentas del artista.