Durante la noche de este domingo se realizaron los premios VMAs 2020 de la cadena MTV. En la ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, con medidas sanitarias debido al coronavirus, se entregó el primer premio "Tricon", el cual se le entregó a Lady Gaga.

El premio Tricon galardona el trabajo multifacético de la artista, comprendiendo su carrera musical, actoral, sus actos de filantropía y su influencia en la moda, entre otras cosas.

"Esto es genial. Esto significa mucho para mí. Significa más para mí de lo que probablemente se imaginan", dijo Gaga al comenzar su discurso de aceptación.

"He estado haciendo música desde que era una niña y aunque tenía sueños realmente, realmente grandes, nunca podría haber imaginado que algún día recibiría un premio como este que me honró por muchas de mis pasiones", agregó la artista.

"Quiero compartir este premio con todos en casa esta noche, todos en su casa son su propia forma de Tricon. Deseo que pienses en tres cosas que definen quién eres y te tomes un momento para recompensarte por tu valentía", dijo Gaga a sus seguidores.

"Este no ha sido un año fácil para mucha gente, pero lo que veo en el mundo es un gran triunfo de valentía".

"Solo porque estamos separados en este momento, y nuestra cultura puede sentirse menos viva de alguna manera, sé que se acerca un renacimiento", continúo Gaga. "La ira de la cultura pop te inspirará y la furia del arte te empoderará mientras responde a las dificultades con su generosidad y amor".

How inspirational was @ladygaga 's Tricon Award acceptance speech?! We are still in awe! #VMAs pic.twitter.com/XKoDxSJiEs

En la ceremonia Gaga realizó una presentación en la cual cantó temas de su último álbum "Chromatica". Dentro de los singles del show estuvieron "911", "Stupid Love" y la esperada colaboración con Ariana Grande "Rain on me".

Tanto Gaga como Grande utilizaron mascarillas mientras realizaron su performance, en concordancia a las medidas sanitarias que se han impuesto en todo el mundo debido al coronavirus.

💗@LADYGAGA AND @ARIANAGRANDE JUST TOOK US TO CHROMATICA AT THE #VMAs 💗



You need to watch this performance right now ⚔️ WHAT AN ICONIC DUO! 🌧 pic.twitter.com/TcjY1Wdz0F