La cantante urbana Karol G envió un claro y contundente mensaje a sus críticos. A través de un video, publicado en su Instagram, la intérprete de “Tusa” respondió a quienes la llaman gorda. Para ello esgrimió sus mejores argumentos, en los que dejó en evidencia que no tiene problemas de autoestima.

“A los de los chismes, les evito la fatiga”, escribió la artista como una introducción a su mensaje.

“Este video es netamente informativo”, dice al inicio del clip. “En mi cuarentena, en mi caso en particular, me la he pasado coma que coma (sic). Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda. Coma que coma”, aseguró.

Con gestos de énfasis y mirando a la cámara, destacó: “Yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos”. Por ello, exhortó a sus seguidores a hacer silencio. “Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido por favor que no vaya a hacer ningún comentario en relación a mi peso”, dijo.

“Se van a callar y se van a aguantar sus opiniones y comentarios”, reiteró y a la vez agregó: “Porque yo aquí en mi casa tengo espejos. Me veo todos los días y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también”.

Apoyo a Karol G

El video de la cantante desató la euforia de sus seguidores. En menos de 24 horas obtuvo más de 17 mil comentarios y tiene más de 2.8 millones de reproducciones. Celebridades del espectáculo y la música también celebraron su reacción.

“Rompisteeeeee”, escribió Nicky Jam. Mientras que la cantante puertorriqueña Kanny García le respondió: “¡Regia, divina, espectacular y gorda también! ¿Cuántas decimos AMÉN?”. A lo que la propia Karol G contestó con un “amén”.

Sus admiradores, además, le expresaron su aprobación. “Pa’ que dejen de hablar cosas que no son por ahí”; “Lo que le tienen es una clase de envidia. ¡Ella es lo máximo y eso es lo que molesta!”; “Tiene toda la razón”, “Así es amiga @karolg, que la gente sufre mientras tú eres realmente feliz y hermosa”.

Pocas horas antes de subir este “comunicado”, Karol G respondió a una seguidora que criticó su estilo. “¡Que viva la ropa 2XL!”, escribió la colombiana junto a una foto con un look oversize.

“La ropa pa’ gordas”, comentó la usuaria. La cantante refutó: “¡No, linda! Ropa de nena que muestra lo que quiere, cuando quiere”.