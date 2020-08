Han pasado nueve años desde la trágica muerte del animador Felipe Camiroaga, pero su ausencia sigue calando hondo en sus seguidores quienes constantemente lo recuerdan con episodios de su vida.

Ahora a través de TikTok se viralizó un desconocido del diálogo de una entrevista que el conductor tuvo con la la periodista Monserrat Álvarez en el programa "La Poca Vergüenza" de Radio Paula en 2009.

"Felipe Camiroaga, queremos agradecerte muchísimo que hayas conversado con nosotros acá en La poca vergüenza", le dice la periodista, y luego lo invita a despedirse con una canción que le guste. "Fue muy agradable y despídete de nosotros con una canción que tú elijas, aquellas que escuchas en tus paseos por el campo, por ejemplo", agrega la comunicadora.

Fiel a su estilo sencillo, Felipe se sorprende y luego señala. "Bueno, yo comparto con ustedes la canción más linda de la vida, que es de Silvio Rodríguez, se llama Ángel para un final y que la disfruten y que se emocionen con ella", expresa.

Emotiva canción

Las palabras de Camiroaga han emocionado a sus fanáticos a casi 10 años de su muerte ya que demuestran cuánto le gustaba esa canción al animador, tema que sonó fuerte tras su muerte luego de que su amigo, Daniel Sagües, revelara que era su canción favorita.

"Tengo un recado de Felipe lo hablamos hace más de 10 años y me lo habra dicho 10 veces me dijo 'hueón cuando yo me muera quiero que en mi funeral me pongas la canción de Silvio Rodríguez, Ángel para un final", señaló su amigo días después de que se confirmara su muerte.

Felipe Camiroaga murió junto a otras 20 personas el 2 de septiembre de 2011 luego de que el avión en que viajara capotara en la isla Juan Fernández.