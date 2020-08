Una increíble imagen fue liberada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) y que exhibe el momento exacto de la onda expansiva presentada por la Supernova de Cygnus, que es una estrella 20 veces más que nuestro sol.

El evento natural fue captado por el telescopio Hubble de un fenómeno, que se generó en la constelación Cygnus (el cisne), donde cubre un área 36 veces más grande que la Luna llena.

"Si bien aparece como un velo delicado y ligero que cubre el cielo, esta imagen muestra una pequeña sección de la onda expansiva de la supernova Cygnus, a unos 2 mil 400 años luz", indicó la entidad espacial.

Esta onda expansiva se originó ante la explosión de la supernova original, la cual destrozó una estrella moribunda aproximadamente 20 veces más masiva que nuestro Sol hace 10 mil y 20 mil años.

Este estallido se ha expandido 60 años luz desde su centro y la onda de choque que marca es el remanente de la supernova que continúa expandiéndose a unos 354 kilómetros por segundo.

Este material interestelar de baja densidad arrastrado por la onda de choque, forma la estructura distintiva similar a un velo, que es la foto exhibida por la NASA.

"Esta imagen del Hubble muestra una pequeña sección de la onda expansiva de la supernova Cygnus", aseveró la entidad espacial.

