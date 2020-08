Desde que se supo que "El Chavo del 8" dejaría de emitirse para siempre, millones de personas quedaron desilusionadas y tristes por esta lamentable e inesperada noticia.

Y a pesar de que algunos integrantes del elenco hablaron al respecto y manifestaron su tristeza tras las declaraciones que dio el hijo de Chespirito, Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda, decidió confesar la verdadera razón por la cual el proyecto salió de la TV sin vuelta atrás.

Las verdaderas razones

Florinda reveló que las verdaderas razones por las que sacaron el programa fue debido a un “problema interno que se generó entre la empresa que tiene derechos de las ideas creativas y las televisoras internacionales que emitían ‘El Chavo del 8’.

Ante la inesperada decisión, Meza se siente bastante afligida e indignada por el manejo que se le dio al programa. Esto porque, según ella, nadie la tuvo en cuenta al momento de tomar esta determinante decisión y llevar a la producción a este lamentable final.

La mexicana indicó que lo único que la alivia es que al menos su esposo, Roberto Gómez Bolaños, no esté vivo para ver lo que hicieron con el proyecto. No obstante, lamentó la disputa por los derechos que existe entre ambas partes y que la decisión no dejó nada positivo para el público.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás”, afirmó la mexicana en conversación con ‘De primera mano’.

Por último, Meza dejó en claro que no conoce el futuro que le espera a los programas de Roberto Gómez Bolaños, pero mantiene la fe de que quizás exista una salida para esta radical decisión.