Este miércoles Amazon Prime Video reveló el listado de estrenos que llegarán a su catálogo a partir del mes de septiembre, donde destacan series y películas.

Una de las series que regresa a la plataforma es la segunda temporada de "The Boys", la serie original de Amazon sobre los incorrectos súper héroes que arribará el próximo 4 de septiembre.

A partir de este mes también retornarán dos emblemas de la televisión, como "Buffy, la cazavampiros", y "The Americans", ambas programadas para el 1 de septiembre.

Otro de los estrenos de este mes son las 16 temporadas de "Grey's Anatomy", las 12 temporadas de "Bones" y la segunda temporada de "Bob Esponja".

Revisa todos los estrenos de Amazon para septiembre:

1 de septiembre

The Americans

Buffy La Cazavampiros

The Goonies

3 de septiembre

El Paseo De Teresa

Uno Al Año No Hace Daño

Uno Al Año No Hace Daño 2

Usted No Sabe Quién Soy Yo

Usted No Sabe Quién Soy Yo 2

¡Pa' Las Que Sea Papá!

4 de septiembre

The Boys / Temporada 2

6 de septiembre

Life of the Party

Young Sheldon / temporada 3

8 de septiembre

Venom

12 de septiembre

The Lego Movie

14 de septiembre

The Nun

15 de septiembre

Life

Bones

Llegan las 16 temporadas de la ya legendaria serie, Grey’s Anatomy

Fear The Walking Dead

18 de septiembre

Teen Titans Go! To The Movies

19 de septiembre

TAG

20 de septiembre

Los Juegos del Hambre: Sinsajo / Parte 2

25 de septiembre

Fernando

30 de septiembre

Bob Esponja / temporada 2

