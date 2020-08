Vivianne Dietz se hizo masivamente conocida por su rol protagónico en la teleserie de Mega, “Yo soy Lorenzo”.

Ahí, la bella sureña, que es fanática del fútbol, hizo el papel principal, el de “Laura Orellana”, quien supuestamente se se enamora de Lorenzo, claro que sin saber que en realidad su corazón se entrega a “Carlos González”, el chofer de Lorenzo, quien así oculta su homosexualidad.

La historia marcó alta sintonía, aunque debió terminar abruptamente por la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

La música

La actriz, sin embargo, tiene una faceta desconocida y no menos importante en su vida: La música.

Desde pequeña que canta, afición que comenzó en el colegio cuando se quedaba mirando al profesor de guitarra con sus alumnos. Fue tanta su obsesión con el tema, que el maestro llamó a su padre y le sugirió comprar ese instrumento musical.

No paró más y ahora debutará en grande mostrando sus dotes vocales. Dietz será parte, este viernes, del show por streaming “Conexión musical, el link del rock: clásicos del rock latino”.

“Será mi primera actuación en el canto, antes no salía del Karaoke. Me ha tocado cantar en musicales, pero esta será la primera vez cantando y no actuando en vivo”, confesó a LUN.

Consultada por cómo partió en la música, señaló que “soy autodidacta. Aprendí a tocar guitarra a los ocho años. Me gustaba mucho el folklore, Violeta Parra, Mercedes Sosa, y de ahí nacen mis ganas de tocar ese instrumento. Después aprendí a tocar un poco de piano, también de forma autodidacta. Desde el amor a la música, nadie cercano tiene relación con la música, no sé de dónde puede venir”.

En cuanto al canto, sentenció que “en la Universidad de Chile tuve clases con Annie Murath (conocida actriz de musicales), pero nunca había tenido clases en mi vida hasta ahora que, para una obra, me dio clases Elvira López (actriz y cantante). Cada vez que subo videos cantando a Instagram la gente me dice “guaaaaa, no sabía que cantabas”.

El show será este viernes 28 de agosto,a las 20:00 horas y la entrada cuesta $6.000. Ahí también estarán otros actores, como Matías Oviedo, Josefina Fiebelkorn y Francisca Walker.