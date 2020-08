Tras el reestreno de Pituca sin Lucas en Mega, uno de los personajes que volvió a ganarse el cariño de la audiencia es "María Piedad", la menor de las hijas de Tichi Achondo (Paola Volpato), a quien tiernamente llaman Pitita.

En el capítulo de este lunes 24 de agosto, vimos un momento triste de su historia ya que su madre le dijo contó que se separaría de su padre, José Antonio Risopatrón, lo que dejó a la niña en el llanto.

Quien interpretó a la niña fue Sofía Bennett, hija de los también actores Juan Bennet y Magdalena Max-Neef, y que en ese entonces, 2014, tenía 11 años. "Lo más extraño es verse en la tele tantos años después. Sé que soy yo, pero me siento tan distinta (...) no es que me de vergüenza, pero sí me da un poco de risa. También se me vienen muchos recuerdos bonitos de la grabaciones", dijo tras el reestreno la adolescente que actualmente tiene 17 años.

"Fue una experiencia sumamente entretenida. Me gustaba mucho tener la posibilidad de estar en una teleserie", aseguró. A pesar de que no mantiene contacto con niguno de sus compañeros de elenco, al único que ve constantemente es a Benjamín (Chechico) ya que van en el mismo colegio.

View this post on Instagram Noquierocolegioquierocabrugua🌧 A post shared by Sofi Bennett🌼 (@sofi_bennettm) on Mar 5, 2020 at 1:33pm PST

Su vida actual

Sofía está alejada de la televisión y este año está enfocada en entrar a la universidad ya que cursa cuarto medio. "Me gustaría estudiar Derecho, pero no estoy 100% segura", contó a Página 7.

A pesar de que no participó en más teleseries, Sofía asegura que "si me llamaran ahora lo haría feliz, pero no es mi prioridad. Me daría lo mismo si fuese un drama o comedia". Sin embargo, "desde chica siempre quise ser actriz, pero ya más grande me replanteé lo que quería hacer en el futuro".

View this post on Instagram 💙 A post shared by Sofi Bennett🌼 (@sofi_bennettm) on Jun 23, 2019 at 3:12pm PDT

De esta manera, tiene decidido estudiar Derecho y prepara la PSU para eso. "Siento que puedo ser un aporte si es que soy abogada. Me terminó gustando después de que un profesor hablara de nuestras opciones en una clase. Aún queda tiempo, no estoy cerrada a que me pueda gustar otra cosa", asegura.

