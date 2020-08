Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo rompieron su silencio para defenderse de los últimos señalamientos de su padre, José Luis Rodríguez, “El Puma”. A través de un video, titulado “La Verdad”, las hijas mayores del cantante venezolano negaron las acusaciones en su contra y revelaron detalles desconocidos de su relación.

“Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra”, dice Liliana al inicio del clip, que dura más de 14 minutos y donde se incluyeron imágenes con las declaraciones de su padre y su esposa Carolina Pérez.

Para ellas este nuevo episodio tiene como fondo la promoción del libro y serie biográfica de su padre. “Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú”, cuestionó Lilibeth.

“Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Ahora sí te conviene nombrarnos. Algo que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas”, refutó Liliana.

Heridas abiertas

Lilibeth responde a su declaración sobre que no pasa nada si muere y no las ve: “¿No pasa nada? Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que nos morimos y no nos vemos más. Pasa lo que todo el mundo ve, menos tú: que ningún padre que ama a sus hijas habla así”.

Pero además calificó como una osadía “asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes, en vivo. ¿En serio? Nosotras no merecemos eso. Como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen y exponernos ante el escarnio público”.

“Ya está bueno te decimos nosotras. De utilizar a los medios, de buscar publicidad a costillas nuestras. ¿No te da pena?”, sentenció la segunda hija nacida de su matrimonio con Lila Morillo.

Para Liliana “aquí el que tiene que rectificar eres tú”; pues “uno puede divorciarse, pero nunca de los hijos. La sangre nunca se niega”.

Encuentros secretos

Las hijas mayores de José Luis Rodríguez revelaron que las veces que se han encontrado siempre fueron en secreto. “Tus acercamientos siempre fueron escondernos, mantener nuestra relación contigo oculta. Tratarnos como amantes en vez de hijas”, dijo Lilibeth.

Recordó una vez que “en 2016, estando en Venezuela, me pediste perdón por algo muy grave que hiciste. Y me monté en un avión al día siguiente para venir a verte a Miami y como no querías que se supiera, nos escribimos por email. No apareciste, no supe más de ti. ¿Y nosotras somos las tóxicas?”.

Mientras que Liliana hizo mención a una reunión que tuvieron en Perú, cuando “El Puma” era jurado de La Voz. “Me diste un teléfono para que estuviéramos comunicados, para que supieras de Galilea, me pusiste un carro con chofer y seguridad”, contó.

“Y cuando ella (su actual esposa) se enteró de que nos habíamos visto en Perú, al día siguiente, retiró todos los servicios. Me llamaste por teléfono y me dijiste que habías tenido que escoger y nosotras habíamos perdido”, aseveró.

Perdón

“No pierdas tiempo en esta basura”, exhortó la primogénita de “El Puma”; a la vez que afirmó: “De nuestra parte hay perdón. No te perdonamos que haya tenido una vida nueva, que te hayas casado y tengas una nueva familia, eso es normal. Te perdonamos el rechazo, el repudio”.

Mientras que Lilibeth le pidió: “Promociónate, pero vende la historia de tu vida, que no se puede reducir únicamente al capítulo nuestro. Busca los escándalos alrededor de ti, que allí hay bastante tela que cortar”.

“Hoy te decimos que cierres el libro, vive tu vida y déjanos vivir en paz”, sentenció.