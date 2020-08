View this post on Instagram

Yo no nací con "la mano verde". Era el tipo de persona que cuando tenía una planta no pasaba la semana de vida. O no las regaba, o las regaba mucho, o que se yo! A los 27 años la vida me pego una cachetada, de esas que no se ven venir. Que no están en los planes. Entré en una profunda depresión y me negaba a usar fármacos porque creía, y creo aún, que tapar el síntoma no soluciona el problema de fondo. Así, por dos años, empecé una terapia que me llevó por distintas personas, psicólogos, médicos de cabecera, astrólogas, canalizadores, etc, etc! Sin embargo, la persona que me presento a mi terapeuta definitiva llegó por rebote, por esas casualidades nada azarosas de la vida. La @andrea_ramdohr es la niña de las Plantas, la real. Una tarde se le ocurrió a ella y a su hermano arreglar mi jardín. Yo acepte, un poco incrédula de que fuera a durar, pero nos lanzamos. De a poco, la Andrea me fue presentando a sus amigas verdes. Me impresionaba mucho la conexión que tenía con ellas y su manera de expresar sus conocimientos. Para ella de verdad las plantas eran sus amigas, eran más que una decoración o un accesorio. Estaba completamente consciente de que tenían vida y que generaban en ella un impacto con sus energías y viceversa. Lentamente me fui encantando de mis momentos con ellas. De tocar la tierra, de ensuciarme. Después me fue gustando el hecho de tener que tomarme un momento del día para revisarlas y regarlas. Con el tiempo este compromiso se volvió sagrado. Me di cuenta de que cuando les ponía atención mi ansiedad bajaba y por alguna razón era capaz de poner en perspectiva las cosas. Hoy por hoy siempre que me siento extraña, fuera de lugar y al borde de un ataque de ansiedad toco la tierra. Las plantas me calman, me enraizo con ellas. Han sido mi mejor terapia, la mejor manera de conocerme ha sido conocerlas. Y les doy las gracias 🙏🏻