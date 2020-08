El asteroide denominado 2018VP1 tiene en alerta y con monitoreo constante a científicos y astrónomos, ya que exhibe una posibilidad de entrar en la atmósfera terrestre y estrellarse contra la Tierra en noviembre de este año.

Este es un cuerpo rocoso conocido entre la comunidad de expertos por ser el segundo astro de este tipo con más posibilidades de golpear a nuestro planeta en los próximos 100 años.

El 2018VP1, que fue descubierto por el Observatorio Palomar en California en 2018, ya cuenta con una serie de datos analizados por NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), que aclararon cuál es el real peligro de este objeto espacial.

Según indicaron las entidades, su efecto en caso de colisionar con el planeta variaría dependiendo de factores como su composición, ya que estos cuerpos sufren diferentes cambios físicos cuando entran en la atmósfera a más de 11 kilómetros por segundo.

De ocurrir el fenómeno, la NASA indicó en su cuenta de Twitter, que el asteroide 2018VP1 es tan pequeño que no puede causar daños graves.

La entidad explicó en su mensaje, que "este asteroide tiene un tamaño es 2,4 metros de diámetro y no representa una amenaza de impactar en la Tierra el 2 de noviembre de 2020".

Esto se suma a que actualmente, tiene un 0,41% de posibilidades de entrar en la atmósfera de nuestro planeta y de hacerlo, se desintegraría.

