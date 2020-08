Recientemente, el cantante de música urbana Anuel AA hizo noticia en sus redes sociales al revelar que se había hecho dos nuevos tatuajes.

Pero estos grabados en su piel no fueron como cualquier otro, ya que se los hizo en la cara.

Los tatuajes en el rostro

Uno de ellos es la frase “Fear God” (Teme a Dios), el cual fue dibujado en un costado de su rostro, arriba de la ceja derecha, mientras que el otro es una pequeña cruz debajo de su ojo, también del lado derecho de su cara.

View this post on Instagram ⚫️🖤👣🐾🎱🎼 @tatubaby A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) on Aug 19, 2020 at 10:38am PDT

Esta intervención en su rostro fue compartida por el artista en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 1.5 millones de ‘me gusta’ y más de 30 mil comentarios de sus seguidores.

View this post on Instagram F E A R G O D ➕ @anuel A post shared by Till The End Tattoos (@tilltheendtattoos) on Aug 19, 2020 at 9:09am PDT

La reacción de sus seguidores

Sin embargo, estos nuevos tatuajes no fueron del agrado de todo el mundo, ya que muchos dejaron palabras criticando la decisión de Anuel AA de tatuar su cara.

“Jefe, no se dañe la cara”, “yo soy un fan leal, pero esa no es la actitud, no me gusta eso, no te dañes la cara” y “se veía mejor sin tatuajes en la cara”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Incluso la conocida cantante de reggaetón Ivy Queen comentó su fotografía, escribiendo “wait... a min (Espera un minuto). Qué pasó aquí. Oyeeeee!!”.

Karol G también se tatúa

Pero Anuel AA no fue el único que estrenó nuevos tatuajes, puesto que su pareja, la colombiana Karol G, también se hizo uno. En su caso fue grabado en uno de sus brazos y fue el diseño de una mariposa.

