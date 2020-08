Netflix se disculpó este viernes tras haber sido acusado de "hipersexualizar" a menores de edad en un cartel para promover en el extranjero la película francesa "Mignonnes" ("Cuties", en inglés).

La plataforma anunció haber retirado la imagen después de las críticas de internautas, que la calificaron de "asquerosa" y "para el placer visual de los pedófilos".

La portada mostraba a las protagonistas del filme vestidas con ropa ceñida y en poses sugestivas, mientras que en Francia se emplea una imagen en que las mismas actrices caminan por la calle lanzando confeti.

"Sentimos profundamente la imagen inapropiada que utilizamos para Mignonnes/Cuties", anunció Netflix en las redes sociales.

"No estuvo bien y no es representativo de este filme francés que fue recompensado en el festival de Sundance. Hemos modificado el cartel y la descripción" de la obra, aseguró la plataforma.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.