Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, a cargo del profesor de astronomía, Brian Fields, explora la posibilidad de que fenómenos astronómicos fueran responsables de un evento de extinción masivo hace 359 años.

La investigación plantea, además, que los rayos cósmicos de una supernova cercana habrían podido ser los responsables de desatar la extinción.

Esta hipótesis podría ser confirmada, tras evaluar ciertos isótopos radiactivos que se encuentran en el registro de rocas de la Tierra.

"Las catástrofes terrestres, como el vulcanismo a gran escala y el calentamiento global, también pueden destruir la capa de ozono, pero la evidencia de ello no es concluyente para el intervalo de tiempo en cuestión", dijo Fields sobre la posibilidad que existe, de que la capa de ozono esté destruyéndose por otras razones.

“Proponemos que una o más explosiones de supernovas, a unos 65 años luz de distancia de la Tierra, podrían haber sido responsables de la pérdida prolongada de ozono", explicó.

Estrella Betelgeuse, una posible amenaza

Según explica Adrienne Ertel, coautor del estudio, "una de las amenazas de supernova más cercanas hoy en día es la estrella Betelgeuse, que está a más de 600 años luz de distancia y muy fuera de la distancia de muerte de 25 años luz".

Ante este escenario, los expertos estudiaron otras causas que podrían haber agotado y dañado el ozono en la Tierra, como por ejemplo, meteoritos, erupciones solares o estallidos de rayos gamma. Sin embargo, “estos eventos terminan rápidamente y es poco probable que causen el agotamiento duradero del ozono que ocurrió al final del período Devónico", dijo Jesse Miller, también parte del equipo.

En tanto, una supernova da un golpe “doble”, esto significa que la explosión baña a la Tierra con rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que son dañinos para la superficie ya que la explosión de escombros de supernova golpea el sistema solar.

Todo este proceso, le provoca una terrible irradiación al planeta de larga duración de rayos cósmicos acelerados por la supernova y el daño a la Tierra y su capa de ozono podría deteriorarse durante unos 100 mil años más.

Estudio en proceso

Aún queda mucho por investigar acerca de este tema científico. Sin embargo, la evidencia fósil indica una disminución de 300 mil años en la biodiversidad de la Tierra, lo que sugiere la posibilidad de múltiples catástrofes. "Esto es completamente posible", dijo Miller.

El estudio busca dejar claro, además, que "la vida en la Tierra no existe de forma aislada", señaló Fields.

"Somos ciudadanos de un cosmos más grande, y el cosmos interviene en nuestras vidas, a menudo de manera imperceptible, pero a veces con ferocidad", recalcó.