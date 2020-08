Tras la entrevista dada por Raquel Argandoña, Kel Calderón no se ha referido a los dichos de su madre quien incluso le pidió perdón por televisión, mientras que ha demostrado apoyo absoluto a su padre Hernán Calderón y ha expresado públicamente que "yo no tengo hermano".

Sin embargo, a través de sus redes sociales la influencer y egresada de Derecho ha dado señales sobre lo que le parecieron las palabras de su progenitora y también sobre cómo lo está pasando en medio del escándalo familiar luego de que su hermano Nano Calderón Argandoña quedara con prisión preventiva por el delito de parricidio frustrado contra su padre Hernán Calderón

A pesar de lo mediática de la situación familiar, la joven de 29 años ha preferido mantenerse al margen y solo ha dado algunas muestras de lo que está viviendo. Por ejemplo, el día que se conoció que Hernán Jr. estaba en una clínica psiquiátrica, la influencer tuiteó: "El parricida resguardado en un Spa. La peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Chile", escribió, apuntando también a la actitud de su madre.

Además, ha contado que está "feliz porque tengo gente linda a mi alrededor que me han dado demasiado amor estos días", mostrando algunos de los regalos que le han enviado sus amigos cercanos.

Recientemente también publicó una imagen en su Instagram con el mensaje "No Tears Left to Cry", canción de Ariana Grande que significa "No hay lágrimas para llorar", y cuya letra retrata un mal momento que deja triste "sin lágrimas", pero que de todas maneras hay que animarse y salir adelante.

View this post on Instagram No Tears Left to Cry 💧🎶 Pic/ styling/ todo: @ozcar A post shared by K E L (@k3lcalderon) on Aug 19, 2020 at 6:54pm PDT

Su mensaje a este año

Este jueves, la hija mayor de Raquel Argandoña y Hernán Calderón compartió una nueva foto con un provocativo mensaje que da a entender lo difícil que ha sido este año.

"2020, Fuck it, but really", escribió Kel, mensaje que se traduce en "2020, ándate la mierda, pero realmente", palabras que acompañó con una foto donde aparece usando mascarilla, recibiendo el cariño y apoyo del más de millón de seguidores que tiene en su red social.

Ver cobertura completa