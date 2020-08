View this post on Instagram

Qué emoción compartirles la portada de mi libro que va a estar disponible muy pronto. Es lo más personal, vulnerable y directo del corazón que he hecho en toda mi vida y estoy muy feliz de que ustedes puedan leerlo.❤️❤️ I’m so happy to share my book cover “To heaven and Back”with you . This deeply personal and from the heart book, is coming soon. #IrAlCieloYVolver . . . @megustaleercl #LeonorVarela #PenguinRandomHouse #selloVergara #libros