Varias novedades se han conocido sobre la película "The Batman" protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Luego de cinco meses en pausa por la pandemia del coronavirus, la cinta retomará su producción en septiembre próximo, según informó Variety.

La historia seguirá rodándose en los estudios de Warner Bros. en el Reino Unido y hace algunas semanas paparazzi captaron cómo el equipo técnico de la cinta construía algunos set para el rodaje.

En tanto, y debido a la pausa, Warner Bros anunció cambios de fecha en el estreno de sus películas hace algunas semanas. Una de ellas precisamente The Batman, la cual estaba programada para el 25 de junio de 2021 y que ahora se reprogramó para el 1 de octubre de ese mismo año.

Este jueves, el director Matt Reeves reveló a través de Twitter el primer vistazo del logo oficial de la película. "Emocionado de compartir el primer vistazo a nuestro oficial #TheBatman logo", escribió junto a la imagen donde se lee "The Batman" en tono rojo mientras las letras son atravesadas por la silueta del hombre murciélago.

El cineasta también mostró el póster oficial de la película firmado por Jim Lee, donde aparece Batman sobre una gárgola, algo característico del personaje. También se ve nuevamente cómo va a ser el traje que usará Pattinson, atuendo que ya se había fitlrado en febrero de este año cuando se conocieron fotografías del set de grabación en donde muestran el atuendo completo del enemigo del Joker.

