Los expertos de clima espacial de la NASA pronostican que una tormenta solar podría afectar la Tierra en las próximas horas. La advertencia destaca que este fenómeno generaría interferencia en las comunicaciones por satélites, señales de radio y posibles interrupciones de los sistemas eléctricos.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), la tormenta solar se produciría entre el jueves 20 o viernes 21 de agosto de 2020.

Por su parte, la física del clima espacial, Tamitha Skov, informó en su cuenta Twitter que "¡las predicciones muestran un impacto lateral en la Tierra ya sea a última hora del 19 de agosto o al mediodía del 20 de agosto!”

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth's night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt