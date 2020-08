A través de su página web, Sony ha ido de a poco revelando algunos detalles de la PlayStation 5, consola que aun no tiene día definido para la venta, pero que se sabe llegará a las tiendas a fines de este 2020.

Ya se conoce que tendrá una nueva versión de sus accesorios, como el del joystick del cual se han revelado algunos detalles.

Este ya no se llamará DualShock, sino que pasará a llamarse DualSense y se venderá en color blanco con tonalidades negras, al igual que la PlayStation 5. Aunque eso no es lo más importante, puesto que también tendrá una mejora en su autonomía, reveló una persona ajena a la compañía que tuvo acceso a la consola.

Fue un tester (persona que prueba los productos antes que salgan a la venta), llamado "Galaxy", quien filtró en su Twitter detalles del mando DualSense, confirmando que tendrá una batería de mayor duración al de su anterior generación.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J