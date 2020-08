Sin duda este 2020 ha estado lleno de sucesos extraordinarios, principalmente debido a la pandemia del coronavirus. Es por esto que la fake news sobre el supuesto escape de la muñeca Annabelle de la vitrina en la que permanecía encerrada encendió las redes sociales.

La información no fue confirmada por ningún medio, sin embargo se convirtió en tendencia tanto en Twitter como en Instagram, donde se replicaron diversos rumores sobre dónde podría estar la terrorífica muñeca.

La verdadera historia

Annabelle, el spin off de la cinta de terror “El Conjuro”, cuenta la historia de un joven matrimonio que está esperando a su primer hijo y en las últimas semanas de embarazo, el protagonista Wad Horton le regaló una muñeca de porcelana a su esposa Annabelle. Tiempo después sufre un ataque, dando origen múltiples suceso inexplicables que marcan la trama de esta exitosa película.

Sin embargo, uno de las características más espeluznante del metraje es que esta basado en una historia real. Se trata de una muñeca de trapo que protagonizó una serie de fenómenos paranormales en la década de los setenta.

En 1968, una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de medicina una muñeca de la marca Raggedy Ann. A los días empiezan a suceder extraños fenómenos: la muñeca parece moverse sola. Junto con ello, Donna y su amiga encuentran mensajes aparentemente sin sentido como Help us (Ayúdanos), You miss me? (Me extrañaste).

¿Dónde esta Annabelle?

El caso de la diabólica muñeca cayó en manos de los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, quienes iniciaron una investigación. Finalmente descubrieron que dentro de la muñeca habitaba un espirítu maligno que pretendía poseer a Donna tras haberle dado permiso para que entrara en su vida.

La muñeca real de Annabelle se encuentra encerrada en una vitrina en el museo de la familia Warren en Monroe, Connecticut, donde también estan guardados otros objetos embrujados que la pareja ha recolectado a lo largo de sus investigaciones. Al museo asiste dos veces al mes un sacerdote para realizar un exorcismo.

Recientemente, Warner Bros lanzó un video con la "actualidad" de la muñeca (la utilizada en las películas), donde se le puede ver pasando sus días de encierro debido a la cuarentena en los estudios de grabación. Sin embargo, la verdadera muñeca sigue en su caja de cristal.

La noticia del falso escape de Annabelle alcanzó más de 595 mil Twetts.