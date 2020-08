Esta semana fue publicado el libro "Meghan y Harry. En libertad", el cual, revela algunos pormenores y detalles que tuvo la vida de la actriz y el príncipe durante los meses que compartieron junto a su familia real en Inglaterra.

El escrito, además de exponer los malos ratos que pasó la pareja en Europa por culpa de la prensa, y las rencillas intrafamiliares, comenta también cómo fue la fiesta de matrimonio entre la pareja, que se casó en mayo del 2018.

Lo que pasó tras la ceremonia

Tras la ceremonia de matrimonio, la pareja fue a tomarse las fotos oficiales junto al resto de la familia, entre quienes estaban la reina Isabel II, los sobrinos de los recién casados, entre otros.

Luego de eso, Elton John cantó Your Song, Circle of life (de El rey león), una de las favoritas del recién casado, I’m still standing y Tiny Dancer, con la que dio la bienvenida a Meghan porque en su primer verso dice "chica de blue jeans, dama de Los Ángeles".

Tras 3 horas de descanso llegó el momento de la cena, donde Markle deslumbró a todos los invitados del cóctel con su vestido hecho por la diseñadora Stella McCartney. La lista de invitados contó con algunas personalidades del mundo del espectáculo, como Oprah Winfrey, George Cloneey junto a su esposa, Idris Elba, el presentador James Corden, entre otros.

Las mesas donde estuvieron sentados los amigos de los recién casados tenían finos detalles, elegidos por la mismísima Meghan Markle, y tenían curiosos nombres como tomate, albahaca, rúcula, orégano o patata, de acuerdo a El País.

Anécdotas familiares y música

Un amigo de la infancia del príncipe Harry, Charlie van Straubenzee, se encargó de distender el ambiente, contando divertidas anécdotas de la vida del hijo de Lady Di, como que odiaba a los pelirrojos siendo que él tiene el pelo de dicho color, historias sobre sus tiempos escolares, por mencionar algunas.

Tras lo anterior, Meghan Markle tomó el micrófono y se dispuso a agradecer a la reina y al príncipe Carlos, por acompañarla al altar y también por guiar a su madre en temas de protocolo real a lo largo de la ceremonia.

Terminados los discursos, llegó el momento de reir y bailar. El presentador James Corden apareció en el escenario imitando a Enrique VIII, justificando la elección de su traje señalando que: "No tenía ni idea de qué ponerme para asistir a una boda real y encontré este conjunto".

Entre los ritmos que se pudieron escuchar en la fiesta, hubo música soul, dance de la mano del dj San Totolee y también el actor Idris Elba ofició una hora como disc jockey, colocando su música preferida.

Entre las curiosidades que se cuentan también en el libro, se dice que el actor George Clooney ofició como barman, sirviendo shots de tequila de su marca Casamigos a todos los invitados, quienes también presenciaron un show de fuegos artificiales al terminar la recepción.

