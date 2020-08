Es una "guerra" desatada. Primero fue Apple el que decidió sacar a Fortnite de su App Store por el conflicto de pagos y la arriesgada jugada de Epic Games, y ahora Google también arremetió sacando la app de su Play Store, provocando un verdadero conflicto.

Se trata de la segunda salida de Fortnite de las tiendas de aplicaciones, luego de que la empresa liderada por Tim Cook considerara que Epic Games había habilitado una función que era una "intención expresa de violar las pautas de la App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación".

Durante este jueves, la empresa de la manzana mordida había dicho que, tras una habilitación de Epic de "una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple", el popular juego debía salir de su tienda de aplicaciones.

Y es que Epic Games había habilitado un sistema propio de pago para evitar el cobro del 30% que las plataformas de aplicaciones cargan a los desarrolladores, como una forma de protesta ante medidas que la dueña de Fortnite considera “monopólicas”.

Y si bien fue una jugada arriesgada, las consecuencias se verían y llegaron, porque Apple tomó la decisión de sacar su app de App Store, dejando a más de mil millones de usuarios sin poder actualizar el juego y quedar bloqueados.

Ante esto, los ojos estaban puestos en Google y la posición que tomarían, la que llegó en la tarde de la misma jornada y repitiendo la fórmula: quitando la aplicación de Play Store.

Si bien no se conoce al detalle la cantidad de usuarios que usan la app en Android, solo en iOS son más de mil millones de jugadores los que quedaron bloqueados.

Las acciones de Epic Games no se quedaron solo en el mensaje, luego de que subieran una parodia del comercial de Apple "1984", sino que también son legales.

Esto es porque Epic Games anunció una demanda contra Apple por acciones monopólicas por sus tarifas en App Store.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb