"La verdad cuando vi el mail me quedé sorprendida (...) En ese momento me sentí tremendamente vulnerable porque yo vendo esto (la miel) desde mi casa, no soy una empresa y lo hice por la situación actual de la pandemia, porque me quedé sin empleo", estas fueron las palabras de Johanna Agurto, emprendedora chilena de la pyme "Miel Gibson" tras recibir un correo de los abogados de Mel Gibson, debido al uso de su imagen en los envases del producto apícola que tiene su origen en la Región Metropolitana con miel obtenida en el sur de Chile.

En entrevista con Meganoticias.cl, Johanna sostuvo que desde febrero de 2020 no percibe un sueldo, por lo que "necesitaba subsistir de alguna manera y de pronto me encuentro con que esto es un gran problemón y me asusté mucho".

La situación se dio a conocer vía redes sociales, cuando la cuenta oficial de la pyme indicó que desde un estudio de abogados llegaron "amenazas" legales de los representantes del protagonista de la cinta "Corazón Valiente", lo que inmediatamente generó una ola de comentarios contra el intérprete de William Wallace en la mencionada película.

Le ofrecen ayuda

Johanna narró que anoche recibió el mail, el cual indica que había hecho uso indebido y sin autorización de la imagen del actor y director de Hollywood. "Ellos me dieron un plazo de 24 horas para que bajara todo (fotos del producto y nombre de la pyme) de las redes sociales y de las plataformas", precisó.

Justo después de leer el correo electrónico, Johanna entró en pánico. “Pensé desde que me podían demandar y pedir plata hasta que me podían llevar detenida”, expresó la emprendedora, quien de inmediato comenzó a pedir ayuda y asesoría legal con respecto al tema.

"Anoche dije: 'ya, me acusaron'; y comencé a pedir ayuda y desde allí no he parado. No he contactado a nadie, pero sí he recibido mensajes de abogados, de dos o tres abogados de manera particular ofreciéndome asesoría gratis, desde el tema legal hasta para el diseño de un nuevo logo. Incluso me han escrito para acompañarme en el proceso de inscripción de la marca en el INAPI”, contó.

Pese a la situación angustiante que ha vivido Johanna en menos de 24 horas, manifestó por una parte sentirse agradecida por todas las manifestaciones de apoyo que recibió, luego de dar a conocer el caso.

"Si hay algo que me ocurrió en menos de 24 horas es que me di cuenta que no estoy sola, a pesar que lo creía. La gente me ha expresado de muchísimas formas su cariño y su apoyo. Aunque también ha salido gente diciendo que me lo merezco, que estoy haciendo mal uso de la imagen de Mel Gibson, incluso han dicho que esto es un fake para ganar seguidores", señaló Johanna Agurto, y apuntó: "si bien es un problema estoy súper convencida que se va a transformar en una oportunidad".

Finalmente, manifestó que toda la situación se ha dado de una manera tan rápida que no ha tenido oportunidad de "procesar la información", tras aclarar que ya sacó la imagen de la miel de las redes sociales y de todas la plataformas por donde ofrecía su producto. "Esto fue una advertencia, no es una demanda. No he contestado nada", dijo.

Hasta q me llegaron las amenazas de los abogados del Mel.... todo xq hubo un grupo de maricones q lo @ a él o sus abogados acusándome.



Serán ahora, esos q van a ayudarme a pagar la demanda? Van a mantener a mis hijos? Van a sacarme de este problema?



Necesito ayuda 🐝😔🐝 — Miel Gibson🍯🐝 (@Miel_Gibson_) August 13, 2020