Este fin de semana es para que las personas permanezcan dentro de sus casas mirando series, al menos así lo considera Netflix que estrenará cinco nuevas producciones dentro de su plataforma.

La compañía de servicio streaming sacará su "artillería" para sus suscriptores y brindará su mayor número de nuevas producciones durante un fin de semana en este mes de agosto.

Las series están dividas en 3 continuaciones de temporada y 2 nuevas historias que buscarán sorprender a la audiencia de la plataforma.

A continuación, 5 series que verán luz durante este fin de semana:

El Robo del Siglo

Entre las series, esta es la que más genera expectativas. "El Robo del Siglo" es una historia basada en un suceso ocurrido durante los años 90 en Colombia.

Esperando repetir el éxito de La Casa de Papel, Netflix prepara esta producción que es encabezada por Andrés Parra, el reconocido actor colombiano que interpretó a Pablo Escobar, en la serie El Patrón del Mal.

Adolescentes cazadoras de recompensa

De los creadores de Orange is The New Black, Netflix estrenará esta serie cargada de comedia, acción y drama juvenil.

En la sinopsis se describe que la historia estará relacionada con unas gemelas llamadas Sterling y Blair ( Maddie Phillip y Anjelica Bette Fellini) de 16 años quienes intentan equilibrar su vida de adolescentes en una exclusiva escuela sureña con una nueva e insólita carrera de cazarrecompensas imbatible.

Dirty John: Betty Broderick

Netflix trae una segunda temporada de esta serie antológica que ha recibido muy buenas críticas en Estados Unidos por la interpretación de Amanda Peet en el papel de Betty Broderick, protagonista de un crimen real en donde se destaca el elemento pasional.

Glow up (Temporada 2)

ÑTras una exitosa primera temporada, desde el Reino Unido se presentará una nueva competencia llena de desafíos basados ??en la belleza, donde las participantes buscarán impresionar a los jueces y luchar para ganar un contrato con los nombres más importantes de la industria del maquillaje.

3% (Temporada 4)

La serie de ciencia ficción brasileña, 3% , estrenará su cuarta temporada durante este fin de semana para suerte de sus fans que anhelan conocer el desenlace de sus personajes favoritos.

La serie que se estrenó en el 2016, cuenta la historia de un mundo en el que todas las personas, cuando cumplen 20 años, pero pueden postularse a un proceso de selección que los llevará a un "nuevo mundo", lleno de oportunidades y promesas de una vida mejor. De los inscritos, solo el 3% de las personas están aprobadas para ingresar a esta área, pero, para ello, se impone un proceso muy cruel, al mejor estilo de Los Juegos del Hambre.

