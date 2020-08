La cantante colombiana Karol G reveló nuevamente sus gustos musicales luego de que subiera un video cantando una de las canciones más populares y reconocidas de la estrella del pop musical Britney Spears .

La intérprete de "Tusa" compartió en Twitter e Instgram un video honrando a la princesa del pop, donde además apareció usando una polera con el rostro de Britney.



La artista urbana aparece cantando "Oops!... I Did It Again" en un registro que supera las 147 mil reproducciones y cientos de comentarios, donde incluso varios expresaron la idea de que pudieran realizar una colaboración juntas. "Es Britney Bitch", escribió Karol.

Esta no es primera vez que la cantante colombiana muestra su admiración por Britney ya que en un show que dio junto a su novio Anuel AA, usó un traje de latex rojo muy similar al que Spears usó en el video de "Oops!... I Did It Again".

Sus gustos musicales

Ya en abril pasado Karol G demostró que no solo la música urbana es su pasión. Aquella vez, la artista sorprendió a sus fanáticos interpretando "El hombre que yo amo", la conocida balada de la chilena Myriam Hernández. La colombiana se la dedicó a su padre a quien no ha podido ver debido a la cuarentena.

"Desde lejos, con ganas de dedicarle esta canción a papá", fueron las palabras que Karol G agregó a la publicación, la cual fue personalmente comentada por la cantante chilena. "Karol querida! Que emoción oírte y que le dediques esta canción a tu padre", comentó Hernández en su propia cuenta de Instagram, donde también compartió el video.

Desde lejos, con ganas de dedicarle esta canción a papá 🥺💙

