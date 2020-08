A cinco días de su estreno, el video "WAP", de la cantante Cardi B junto a Megan Thee Stallion ha causado gran revuelo y controversia, no sólo por su letra subida de tono sino también por la aparición de Kylie Jenner, empresaria y protagonista del reality Keeping Up With the Kardashians.

La polémica se generó luego que por redes sociales comenzaran a atacar a la joven, además de cuestionar la decisión de la rapera estadounidense de invitarla a participar del clip.

Ante la ola de críticas, Cardi B explicó a sus fans el motivo por el cual invitó a Jenner, pero posteriormente borró su escrito.

De acuerdo al sitio especializado en música Telehit, el tweet que hizo que la cantante y rapera estallara fue uno que mencionó el hecho de que Normani "aparece bailando de una manera increíble, mientras que Kylie Jenner solamente camina como en una pasarela de moda".

"Si este no es un indicador visual perfecto sobre cómo las mujeres negras tienen que hacer de todo y las mujeres blancas el mínimo para ganarse un espacio, no sé que es eso", sostiene el mensaje que inició la controversia.

Foto/ Captura Youtube

El nivel de molestia por parte de los fans fue tal, que se abrió una petición en Changer.org para que remuevan a la menor de las Kardashians (que, por cierto este lunes 10 de agosto está de cumpleaños) del video. Hasta ahora se han reunido alrededor de 65 mil firmas.

La producción de 4 minutos, dirigida por Colin Tilley, muestra a la artista de Bodak Yellow en una salvaje mansión con la intérprete de Hot Girl Summer, Megan Thee Stallion.

Sin embargo, el filme también contó con las inesperadas participaciones de Normani, Kylie Jenner, Rosalía, Mulatto, Rubi Rose y Sikuhana.

#CardiB speaks out against comparisons between #Normani and #KylieJenner, explains why she invited Kylie to be in the #WAP video:



"This is not about f*ckin race. Why did I put Kylie on my music video? She treated my sister and daughter so lovely at her kid bday party." pic.twitter.com/VcXOMQ4r0x