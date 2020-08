View this post on Instagram

Ser transparente ante todo. Estoy en una etapa muy sensible, me lastiman pequeñas cosas que antes hubiera pasado por alto. Me refugio en mi círculo más íntimo pero también necesito el abrazo de mi familia y lamentablemente están lejos. Esta pandemia me hace pensar mucho en las personas que están cercanas a mi, quien debe o no seguir a mi lado. Porque uno se llena de energía, vibra ... y me gusta vibrar positivo. . . Cómo están vibrando hoy ?