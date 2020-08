Durante los últimos días se hizo público quién es el nuevo novio de la cantante Belinda, lo que generó una ola de reacciones e incluso algunas polémicas, luego de que se confirmara el romance.

La cantante está de novia con el también cantante y compositor mexicano Christian Nodal, noticia que se confirmó luego de que él mismo compartiera románticas imágenes junto a ella con el mensaje "te amo".

Ambos se conocieron en el programa "La Voz México", donde son coach, y los rumores de su cercanía comenzaron desde el principio del espacio. Con el tiempo, ambos se compartían coquetos mensajes en redes sociales, pero nunca se refirieron al tema.

De esta manera, y en medio de la pandemia, ambos finalmene decidieron hacer pública su relación, la que también fue confirmada por sus representantes a People en Español. "Están felices y enamorados", señalaron.

Polémica

Tras confirmarse el nuevo novio de Belinda, las redes sociales no tardaron en reaccionar y apareció el nombre de la opular actriz mexicana Eiza González, a quien también se le conoció un romance hace poco tiempo con Timothée Chalamet, por lo que muchos comenzaron a comparar sus nuevos noviazgos.

Si hubiera un concurso de putería, sin duda Eiza le pone una madriza a Belinda. Hay que saber usar la panocha, mujeres. pic.twitter.com/AJXwwLQHr5 — Señor Laguardia (@MrLaguardia) August 6, 2020

De esta manera, a través de Twitter varios usuario empezaron a "determinar" quién había tenido "mejores novios". Belinda ha estado relacionada con deportistas, cantantes y actores, como Giovani Dos Santos, Criss Angel, y el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera. Por su parte, entre los affaires de Eiza figuran famosos como Liam Hemsworth, Maluma, Cristian Ronaldo, Calvin Harris y Ryan Gosling.

A pesar de que ambas están en su derecho por estar con quien quieran, sus admiradores han comparado sus conquistas, dejando comentarios racistas hacia los amores de Belinda, y aplaudiendo las relaciones de Eiza quien se ha ceñido más a los estándares de belleza occidental.

Reacción de Eiza

La situación que no le pareció a Eiza González quien a través de Twitter expresó su molestia. "Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre", señaló.

Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Además añadió que "ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola".

Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

La actriz pidió por favor que "no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe".

Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020