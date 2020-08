View this post on Instagram

Cómo artistas tenemos el deber de comunicar, no sólo lo que creemos, si no también lo que vivimos como sociedad, para que nunca más, por una sociedad más justa ♥️ Gracias @vivirquintana por crear esta canción, que cruza fronteras, cruza generaciones y más ♥️ eres inspiración! Pará el mundo que soñamos ♥️. Gracias a cada intérprete que hizo posible plasmar esta visión, a Paola Correa y Nabila Rifo por querer estar. 04 Agosto, Cuarentena, Chile. . . @karincollao @yamnalobos @franzepecas @carmenengloriabresky @nko.ojeda @karenbejaranotv @miamidance @xgeraldinelissette @vaaleesaez @rosita.piulats @jazcollao @tere_kuster @sandybell.bby @belenaza_ @antonellarios .