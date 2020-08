Lorena Della Torre, prima de Luis Miguel, desea entregar las joyas de Marcela Basteri, la madre del cantante mexicano, a sus hijos Daniel y Miguel. Pero además, cree que es el mejor momento para conocer a Michelle Salas.

En una breve entrevista al programa Ventaneando, la pariente le envió un mensaje a la hija mayor del “Sol de México”. “Que sepa Michelle que la queremos, que lo digo yo pero también hablo por mis primas y todas estaríamos muy felices de recibirla, de conocerla. Dios quiera que en algún momento podamos encontrarnos, que sería un sueño”, dijo.

Lorena Della Torre es nieta de Carolina Renata Basteri, hermana de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel. Ella reside en Argentina, donde estuvo Marcela una temporada cuando era una adolescente. Aunque en varias ocasiones ha intentado contactar al cantante, ese encuentro todavía no se ha dado.

Encuentro virtual

Por ello, no descarta conocer a Michelle Salas por plataformas digitales debido a la pandemia. “A lo mejor, ahora con esto de la cuarentena, que está mucho de moda el Zoom, videollamadas podemos hacer para reencontrarnos. Es familia y uno siempre quiere estar cerca”, dijo.

A la vez que comentó que “es algo que se da mucho en la familia italiana, el querer a la familia sin conocer”. También dio su opinión sobre el parecido físico de Michelle Salas con su abuela paterna: “Tienes aires, no sé si igual a Marcela, pero tiene mucho de los Basteri. Es una de las más parecidas”.

Las joyas de Marcela Basteri

En marzo de 2019, Lorena Della Torre reveló que tenía un cofre con las joyas de la mamá de Luis Miguel. Fue durante una visita del intérprete de “La Incondicional” a la Argentina, donde esperaba entregárselas.

Sin embargo, nunca pudo contactarlo y ella todavía tiene en su poder las prendas. Su abuela se las regaló cuando tenía 15 años; el propio Sergio Basteri se las entregó a su hermana en Italia cuando cayó en cama enfermo.

“Cabe aclarar que no son de un valor monetario importante, son ma?s bien de un valor sentimental profundo”, explicó entonces en una entrevista a TVyNovelas.

Ahora, no se cierra a la posibilidad de dárselas a Michelle Salas si se les pide. Aunque reconoce: “A mí me gustaría entregarlas a los hijos (de Aracely Arámbula), pero si ella me las pide lo conversaríamos. No hay problema”.

“Yo estoy dispuesta a darlas y que le tengan el mismo amor que le tengo yo. Más allá que eran de Marcela, es un regalo que me hizo mi abuela. La verdad que lo atesoro con todo mi corazón”, aseveró.

