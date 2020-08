View this post on Instagram

Viejita...tan tristes y vacíos que nos dejas... y es que pensamos que eras inmortal... Que eras nuestra y que te íbamos a tener para nosotros por siempre... si se, que egoístas que somos y es que soltar tu mano es lo más difícil del mundo. Pienso en ti y se me vienen miles de imágenes y de momentos a la cabeza... desde tus huevitos a la copa, , tus rezos, tu risa, tus manos, tu olor, tu boquita roja pero no tan roja, tus ganas siempre de verte linda, tus idas y venidas eternas al super en busca de algúna baratela , tus queques, tus exigencias con tu pelo y peinado y con tu elección y compra de ropa, tus tantas ganas siempre de ir al medico, tu siempre lista para cualquier foto o vídeo, atenta a que te leyera cada comentario y felizcota, felizcota con los muchos me gusta que te daban, tu cigarrito , tu cervezita o lo que venga... tus ganas de vivir y de disfrutar la vida como nadie, tu guardándote la boleta de algún lugar rico para después mostrárselas a tus amigas y creerte la muerte , tu felicidad al pensar que cualquier persona que pasaba me reconocía y quería una foto conmigo, cosa que no era cierta...andar en auto ya era panorama para ti y si era a casinear cuanto mejor...tu entrega y amor infinito a tus hijos, tus nietos y bisnietos... estar junto a ellos era lo mejor de tu vida, no podríamos hablar de ti sin nombrar tus tantas mañas, tus porfias, tus enojos si pensabas que alguien te trampeaba en el carioca peor aún si te ganaban y peor que peor si te llevaban la contra, pa que vamos a entrar a hablar de política ni de religión... Abuelita nora, mujer luchadora, hermosa y alegre estuviste siempre presente en nuestras vidas y estarás por siempre presente en nuestro corazón...De hecho, te llevas un pedazo del mío... Te agradezco por tanto y te amo por siempre ...