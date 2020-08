El 18 de enero de 1997, Lucero y Manuel Mijares protagonizaron la llamada “boda del siglo”. Por primera vez, se transmitía en vivo la unión entre dos famosos en México y se convirtió en un hito de televisión en Latinoamérica. Siempre hubo especulaciones detrás, pero la cantante y actriz decidió ponerles fin 23 años después.

A través de su podcast, Lucero contó los detalles de cómo se acordó transmitir el matrimonio eclesiástico y algunos detalles del festejo. La idea, dice fue de Emilio Azcárraga, entonces presidente de Televisa. “Para mí fue un poco sorprendente, no me lo esperaba. No era lo que yo tenía pensado. Queríamos tener una boda privada, con las familias y amigos”, confesó.

Pero luego de conversarlo con Manuel Mijares dieron su aprobación: “Me pareció una linda idea. La decisión la tomamos juntos”. Sin embargo, acordaron mantener en privado algunos momentos.

“Pedí que no fuera una intrusión a nuestra boda. No se televisó la fiesta como tal, solo era pasar la boda en vivo en la iglesia y el baile de los novios”, contó Lucero en su podcast.

“No fueron asuntos de dinero”

Alrededor del evento se tejieron varias versiones, que Lucero decidió aclarar. “Se inventó que Manuel y yo teníamos un contrato y que nos casábamos por eso (?) Absolutamente mentira”.

“No fueron asuntos de dinero o contratos macabros, ni muchos menos. Fue un acuerdo de pasarla en la tele, un evento que quedará grabado para siempre. Fue una decisión sencilla, ni hubo recovecos”, aseguró la recordada “Chispita”.

Dijo a sus seguidores que “el día de mi boda era el sueño dorado”. Afirmó que “nos casamos perdidamente enamorados, felices, con la ilusión de formar una familia”. Lucero tenía entonces 27 años y Manuel Mijares 38.

“Fuimos tan felices, duró muchos años y después quedar siendo amigos y dejar de ser esposos”, detalló. La mexicana reiteró que su relación es muy cercana por la crianza de sus hijos y porque además “nos admiramos como artistas y como personas”.