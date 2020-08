Las series son el formato más exitoso que tiene Netflix dentro de su catálogo de contenido en los últimos tiempos. Es por eso que cada mes se esfuerzan por ofrecer una variada lista de producciones que puedan enganchar al usuario.

Para el mes de agosto, el gigante del streaming presenta una interesante lista de nuevas series que estarán dentro del site durante cada fin de semana.

Entre el nuevo material resalta la nueva temporada de la exitosa serie Lucifer, que verá luz luego del "rescate" de Netflix tras su cancelación por la cadena Fox.

Otra producción "rescatada" por la compañía norteamericana es Cobra Kai que originalmente se estrenó en Youtube Original pero ahora saldrán sus primeras dos temporadas dentro de Netflix con la promesa de realizar una tercera temporada bajo su producción.

A continuación, la lista de series que estrenará Netflix en el mes de agosto:

El Robo del Siglo (14 de agosto)

Esperando conseguir el éxito de La Casa de Papel, esta producción colombiana es basada en hechos de la vida real y es protagonizada por el reconocido actor, Andrés Parra.

Sinopsis: Un plan maestro y el robo de miles de millones de pesos dejaron a Colombia en medio del caos

Adolescentes cazadoras de recompensa (14 de agosto)

De los creadores de Orange is The New Black, Netflix estrenará esta serie cargada de comedia, acción y drama juvenil.

Sinopsis: Las gemelas Sterling y Blair intentan equilibrar la vida de adolescentes en una exclusiva escuela sureña con una nueva e insólita carrera de cazarrecompensas imbatible.

Dirty John: Betty Broderick (14 de agosto)

Netflix trae una segunda temporada con aires de Spin-Off de la serie Dirty John. Para estos nuevos capítulos, la serie se centrará en una protagonista mujer.

Sinopsis: Betty Broderick (Amanda Peet) es una perfecta ama de casa del sur de California que entrega su vida a su marido para que consiga desarrollar su carrera como abogado. Pero cuando este por fin consigue destacar en la escena judicial de San Diego, contrata a una joven llamada Linda por la que terminaría dejando a su mujer. Y todo ello desembocaría en un doble homicidio.

Y completan la lista:

Mi Aterrizaje Perfecto (1 agosto)

The Rain T3 (6 de agosto)

Alta Mar T3 (7 de agosto)

Nailed it! México T2 (7 de agosto)

Glow up T2 (14 de agosto)

3% T4 (14 de agosto)

Lucifer T5 (21 de agosto)

Trinkets T2 (21 de agosto)

Cobra Kai T1 y T2 (28 de agosto)

