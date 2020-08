Por estos días la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) enfoca todos sus esfuerzos en el programa Artemis, que tiene previsto volver a posar hombres y la primera mujer en la superficie lunar, aunque hay un tema que la tiene en alerta y que genera condiciones adversas a las misiones espaciales: El polvo lunar.

Este sedimento del satélite natural, se presenta "pegajoso y se impregna con falicidad". Además, en su textura cada grano está tremendamente afilado y es áspero como el papel de lija teniendo la capacidad de colarse por recovecos ínfimos.

Además, pude generar la denominada "fiebre del heno lunar", que provoca estornudos compulsivos y que puede llegar a ser muy peligroso si se inhala en grandes cantidades, produciendo algo parecido a la silicosis que experimentan los mineros.

Ante la situación, la NASA solicitó ayuda y planteó el denomidado 2021 BIG Idea Challenge, desafío que entrega un milonerio premio.

Ante el panorama, la NASA ofrece 180 mil dólares (casi 140 millones de pesos chlenos) para quien resuelva este problema, en especial a estudiantes universitarios, que propongan ideas sobre cómo proteger las misiones espaciales del polvo lunar

"La NASA busca ideas innovadoras dentro de la comunidad académica para una amplia gama de soluciones para la mitigación del polvo lunar y problemas que incluyen la reducción de las nubes de polvo al aterrizar, la eliminación del polvo de los trajes espaciales y otras superficies, la obstrucción de los sistemas ópticos y la reducción de -cabina niveles de partículas, entre otros", indicó en un comunicado la agencia especial.

Así ya se abrió el concurso denominado 2021 BIG Idea Challenge, que según la NASA "brinda la oportunidad de diseñar, construir y probar nuevas tecnologías que podrían usarse para aplicaciones lunares".

Para ser parte del desafío, ya se abrieron las inscripciones que se podrán realizar hasta el 25 de septiembre de 2020, donde deben buscar una respuesta a las siguientes problemáticas:

NASA’s 2021 BIG Idea Challenge is asking universities to design out-of-the-box solutions for dust mitigation technologies for #Artemis missions to the Moon! https://t.co/cRrsGXFjzc