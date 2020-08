El actor Kevin Costner, de dilatada carrera en el cine, reveló cuáles fueron las razones para embarcarse en un segundo matrimonio, luego de tener un doloroso divorcio con el primero.

El director de “Danza con los lobos”, que ganó dos premios Oscar gracias a esta película, ha tenido un largo recorrido de éxitos en el área del cine, pero su vida amorosa también se ha convertido en el foco de la prensa especializada.



Primer matrimonio

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Fullerton California, donde conoció a su primera mujer Cindy Silva (1978), en la que tuvo dos hijas y un hijo: Annie, de 36, Lilly, de 33 y Joe, de 32. Pero el matrimonio terminó el 2002 a causa de las infidelidades del actor, quien producto de una relación con Birgit Cunningham, nació su hijo Liam en 1996.

Luego, en el 2004, se casó con la modelo y actual esposa Christine Baumgartner con la cual tuvo tres hijos más: Cayden (13), Hayes (11) y Grace (10). El actor afirmó que se enamoró de ella porque era bondadosa y hermosa”. Pero ya había estado casado anteriormente y no estaba dentro de sus planes realizarlo por segunda vez. "Tenía que tratarse de una mujer que realmente llamara mi atención” dijo en conversación con LUN.

Llevaban juntos seis años de relación antes de contraer matrimonio y tener hijos era un tema muy importante para Christine, ya que se lo dijo desde el primer día que comenzaron a salir. “No estaba seguro si yo podría hacerlo, pero en cierto momento me di cuenta que no seguiríamos juntos si yo no me decidía”.

“Creo que yo tenía algo de miedo, no temía divorciarme por segunda vez. Lo que no toleraba, era divorciarme una vez más teniendo hijos porque la primera vez fue tremendamente doloroso para mí” indicó en LUN. Sin embargo, el actor decidió que su vida no debía estar gatillada por el miedo, y es así como se dejó llevar, y finalmente contrajo matrimonio con Baumgartner.

“Christine ha sido una maravillosa compañera, pronto cumpliremos 16 años de casados y ahora con la cuarentena, nuestra unión ha crecido más tratando de ayudarnos el uno al otro”. Actualmente se encuentran pasando la cuarentena en su casa de Santa Bárbara y él está promocionando la serie “Yellowstone”.

Crianza de sus hijos de su primer matrimonio vs. su segundo

“No tengo remordimiento de cómo crié a los hijos de mi primer matrimonio, y ahora paso mucho tiempo junto a los menores, los llevo a los sets donde estoy trabajando como ahora en Utah y Montana” dijo tranquilo.

En cuanto a los mayores, desde que eran chicos, el actor iba a verlos a sus juegos de baseball, obras de teatro, por lo que siempre se ha considerado un padre súper presente. Actualmente, ya tienen sus propias vidas y dicen estar orgullosos de él.

Respecto a sus hijos menores, a Costner le preocupaba no tener la misma energía suficiente para hacer lo mismo que con los mayores. Confesó además, que ir al set es un poco aburrido si no se trabaja, por lo que trata de regresar a casa súper seguido. “Mi familia siempre ha sido parte de mi trabajo, me encanta lo que hago, pero mi trabajo no es lo más importante en mi vida”, señaló.

“Lo más importante para mí, es mi familia, con los niños no converso de mi profesión a menos que me lo pregunten, lo mismo que con mis amigos, y cuando trabajo, me enfoco totalmente en eso” aseguró el actor.